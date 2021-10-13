يبدو أن منتخب الجزائر الأول لكرة القدم سيكون في مركز غريب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات بالفترة المقبلة، رغم تحقيقه لنتائج إيجابية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ونجح منتخب محاربي الصحراء بقيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي في الفوز على النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال وحصد 6 نقاط تصدر بها مجموعته الأولى في التصفيات برصيد 10 نقاط.

تصنيف منتخب الجزائر عالميًا كما هو

وذكر موقع Football Ranking أن منتخب محاربي الصحراء سيظل كما هو في المركز الـ30 عالميًا وهو نفس التصنيف الماضي ولن يتقدم أي مركز رغم تصدره لمجموعته بتصفيات المونديال.

ويرغب منتخب الجزائر في أن يتواجد بقائمة أفضل 5 منتخبات إفريقية في التصنيف الشهري للمنتخبات، من أجل ضمان خوض مباراة الإياب على ملعبه في المرحلة الأخيرة والمؤهلة لكأس العالم 2022 في حال تأهله للدور النهائي.

ويتواجد الفريق الجزائري في المركز الأول بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل المركز الثاني وبنفس رصيد النقاط وهو 10 نقاط.

وستواجه الجزائر، منتخب جيبوتي في الجولة الخامسة من التصفيات يوم 13 نوفمبر المقبل في الجزائر.

منتخب الجزائر يسعى للمرة الخامسة

يذكر أن الفريق الجزائري سبق له وأن شارك في كأس العالم في 4 مناسبات أعوام 1982 و 1986 و 2010 و 2014، وحقق أفضل إنجاز بالوصول لدور ثمن النهائي من مونديال 2014 بالبرازيل حيث خسر أمام منتخب ألمانيا بثنائية لهدف وودع البطولة من دور الـ16.