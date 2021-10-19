أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه سيتم إقامة المزاد، الخميس القادم الموافق 28 أكتوبر.

شروط الاشتراك بالمزاد

واشترطت هيئة الزكاة والدخل دفع مبلغ تأميني 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.

كما اشترطت دفع عمولة السعي وهي نسبة 2.5%، وأن يقوم المشتري بإخراج السيارات والبضائع خلال مدة 5 أيام برسم الوارد، وخلال 20 يوماً برسم الصادر، مع حساب رسوم أرضيات إذا تم تجاوز المدة المسموح بها، وعرضها للبيع مرة أخرى.

الالتزام بالاحترازات

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية.