ضمن الحملات المجانية للعمرة، انطلقت حملة الوفاء على نية الوالدة فاطم عبده حمدي- رحمها الله- من محافظة صامطة بجازان إلى مكة المكرمة لأداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام، وذلك لمدة ثلاثة أيام، وبإشراف ومتابعة الشيخ محمد علوي ظافري حمدي.

“المواطن” رافقت حملة الوفاء من محافظة صامطة بجازان إلى مكة ذهابًا وإيابًا ورصدت آراء المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام.

حملة مجانًا:

وفي تصريحات خاصة إلى “المواطن” قال المشرف الشيخ محمد علوي حمدي: إن الحكومة سهّلت على المواطنين الحصول على الحملات المجانية للعمرة، حيث انطلقت هذه الحملة على نية الوالدة فاطم عبده حمدي رحمها الله، وذلك على نفقت أهلها وذويها والدور الكبير الذي قدمه أهالي المرحومة من دعم لهذه الحملة معنويًّا وحضوريًّا، سائلين الله عز وجل أن يكتب أجر المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام في ميزان حسناتهم وأيضًا في ميزان المتبرعة بهذه الحملة.

محطات الانطلاق:

وأضاف الحمدي: أن بداية الانطلاق كانت من محافظة صامطة صباح يوم الأحد وبداية التجمع عند بنك الراجحي والانطلاق الساعة 8 صباحًا ثم التوقف في مثلت الدغارير ومن ثم في محافظة أبو عريش، وبعد ذلك المحطة الرابعة في مدينة الظبية ثم صبيا، وأخيرًا مدينة بيش، وذلك من أجل إركاب المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام.

أفضل طبق:

وبعد الانطلاق، كانت هناك مسابقة أفضل طبق (بيتزا- معجنات- حلويات) بشرط تكون مصنوعة في المنزل، حيث شارك الجميع بعدة أطباق وأكلات وكان هناك تميز وإبداع، وقد فاز بالمركز الأول المعتمر ناصر الذروي وحصل على جائزة نقدية، فيما حصل الباقون على جوائز عينية، وذلك على جهودهم ومشاركتهم في المسابقة.

مسابقات ثقافية :

وبعد انطلاق الحملة من محافظة الدرب كان هناك مسابقات ثقافية ومتنوعة، حيث كان المشرف على الحملة محمد علوي حمدي يلقي بعض الأسئلة والتي كانت تدور حول كيفية العمرة وأركانها وماذا يجب على المعتمر عملة أول ما يصل إلى مكة المكرمة، وقد شارك الجميع في الإجابات وتم تسليم بعض الهدايا تشجيعًا لهم.

الوصول إلى مكة:

وقال المعتمر محمد مقلز: كانت حملة الوفاء حملة ممتازة جدًّا من حيث التنسيق والترتيب، وأول ما وصلنا إلى مكة وأثناء دخولنا إلى الفندق كان هناك ترتيب بين المعتمرين، حيث كان الرجال في غرف خاصة وأيضًا الجانب النسائي في غرف خاصة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

سهولة العمرة والصلوات:

أما عبدالإله مباركي فقال: نحمد الله على أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام بكل سهولة ويسر، حيث كان هناك ترتيب وتنسيق وتنظيم في حركة الدخول إلى الحرم المكي، وأيضًا الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وهذا بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة وأدينا العمرة بكل سهولة ويسر.

وجبات مجانية:

وبينت المشرفة على القسم النسائي تذكار أن الحملة كانت مجانية بما فيها من أكل وشرب وقهوة وشاي داخل الباص وفي الفندق طيلة الأيام الثلاثة التي تم قضاؤها في مكة، حيث كان هناك وجبات إفطار وغداء وعشاء ناهيك عن الوجبات في الطريق ذهابًا وإيابًا.

إعجاب المعتمرين:

وأشار حسين خوري إلى أن الحملة كانت من أجمل الحملات التي شهدتها من تنسيق وترتيب وأيضًا التعرف على رفقة طبية.

وحرص المعتمرون والزوار لبيت الله الحرام على شراء بعض الهدايا للأهل والأصدقاء والأقارب، حيث قام أغلب المعتمرين بشراء كميات مناسبة من ماء زمزم من مكة المكرمة لتوزيعها على الأهل في منطقة جازان، مقدمين شكرهم وتقديرهم لكل القائمين على هذا الحملة.