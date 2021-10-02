أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

مستجدات كورونا:

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، لكشف مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين بمناطق المملكة.

نموذج العمرة الآمنة:

فيما يكشف متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام عبدالمنعم سعيد، عن نموذج العمرة الآمنة والطاقة الاستيعابية في الحرم المكي الشريف.