نجح فريق مسار العظام بتجمع الرياض الصحي الأول، من إجراء عملية جراحية معقدة بالعمود الفقري لسيدة خمسينية لا تستطيع الحركة، وذلك بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري د. متعب أبو الراس بمستشفى الملك سلمان بالرياض.

تفاصيل الحالة المرضية

وأوضح د. متعب أبو الراس أن تفاصيل الحالة للمريضة كانت تشكو من آلام مزمنة في الظهر وتمتد إلى الأطراف السفلية مما تؤدي إلى إعاقة قدرتها عن الحركة أو حتى الوقوف، وبعد عمل الفحص الإكلينيكي والأشعة اللازمة تبيّن أن المريضة تعاني من “حالة انزلاق فقاري مصحوب بانزلاق غضروفي وضيق في القناة العصبية بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية” مع ضرورة التدخل الجراحي.

وأضاف د. أبو الراس بأنه تم إجراء العملية الدقيقة بعد موافقة المريضة عليها وعلى الخطة العلاجية ما بعدها، وتمثلت العملية في توسيع القناة العصبية واستئصال الغضروف ووضع دعامة بين الفقرات مع تصحيح الانزلاق الفقاري وعمل دمج بين الفقرتين الرابعة والخامسة، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- واستطاعت المريضة المشي في أول يوم لها بعد إجراء العملية.

خدمات مستشفى الملك سلمان بالرياض

وذكر بأن مثل هذه العمليات لا يمكن عملها إلا في مراكز متقدمة وبواسطة كوادر طبية متخصصة، وتعمل على توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة وكل أركان هذا النجاح بفضل متوفرة في مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز.