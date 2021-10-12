نشب اليوم الثلاثاء حريق في إحدى المدارس للمرحلة الابتدائية أسفل مربة التابعة لمنطقة عسير، فيما لم يصب أحد ولله الحمد.

وتشير التفسيرات الأولية إلى أن الحريق نشب في أحد الفصول بسبب تماس كهربائي بأحد المكيفات وانتشر الدخان بشكل كثيف داخل المدرسة “.