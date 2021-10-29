كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد القحطاني عن المشكلة التي يعاني منها نادي الاتحاد رغم الفوز على الحزم في دوري المحترفين السعودي.

خالد القحطاني : مشكلة #الاتحاد أكبر بكثير من عدم وجود مهاجم في الصندوق .. مشكلة الاتحاد في المنظومة والتوظيف والدكة ..

اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/74W7h8d9fY — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 28, 2021

وقال القحطاني متحدًثا لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : العميد يعاني من عدم تكامل عناصر المنظومة، اللاعبون جيدون سواء أساسيين أو بدلاء ولكن المدرب كوزمين كونترا لا يعرف كيف التعامل معهم”.

مدرب العميد بحاجة لإعادة النظر

وأضاف القحطاني: ” ليس عندي شك أن البرازيلي رومارينيو واحد من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص العميد وقادر على صنع ثنائية مميزة مع إيجور كورونادو، لكن المدرب كونترا يُفسد كل هذا بعدم قدرته على التعامل”.

الاتحاد في الصدارة

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 20 نقطة، يليه الشباب وضمك في المركزين الثاني والثالث برصيد 18 نقطة لكل فريق، أما نادي الهلال فيحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

ويتواجد الفيحاء في المركز الخامس برصيد 13 نقطة يليه النصر والفتح في المركزين السادس والسابع برصيد 12 نقطة لكل فريق.

وتتواجد أندية الأهلي والفيصلي والرائد في المراكز من الثامن إلى العاشر برصيد 11 نقطة لكل فريق.

وتحتل أندية الحزم والاتفاق وأبها المراكز من 11 إلى 13 برصيد عشر نقاط لكل فريق في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

أما نادي الباطن فمتواجد في المركز الـ14 برصيد تسع نقاط، والطائي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد سبع نقاط، ونادي التعاون في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

وتُقام اليوم الجمعة مباراتان في الجولة العاشرة، وهما لقاء الرائد والباطن في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً، ولقاء الأهلي والهلال في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساءً.