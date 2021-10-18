تزامنًا مع رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف والكتب بتزويد الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام.

مصاحف مترجمة في المسجد الحرام

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي بن فهد الذبياني أن الإدارة العامة قامت بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث وزعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

وأكد أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة وذلك لإفادة قاصدي بيت الله الحرام واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

خدمة قاصدي المسجد الحرام

وتأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مستمرة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، تعزيزًا لإيصال دور ورسالة الحرمين الشريفين ودعمًا لخطة الرئاسة 2024 مع بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله.