تعرض 7 مهربي وقود للحرق حتى الموت، في حريق اندلع بناقلة خلال سرقتهم للوقود في بلدة موبي، بولاية آداماوة، شمال شرقي نيجيريا.

وأوضحت وكالة الأنباء النيجيرية، مساء أمس الأربعاء، أن 7 أشخاص على الأقل مشتبه بتهريبهم للوقود، احترقوا حتى الموت في حريق اندلع بناقلة وقود، في بلدة موبي، بالولاية، موضحة أنه وفقًا لشهود، فإن المهربين كانوا ينقلون سرًّا الوقود من الناقلة التي كانت موجودة في محطة وقود، في علب بلاستيكية حينما اندلع الحريق.

وتعد بلدة موبي العصب التجاري لولاية آداماوة، كما تقع على الحدود مع جمهورية الكاميرون.

تصريحات شهود عيان:

ولفت شاهد عيان، ويدعى الحاجي منصور بالا، إلى أن الحادث وقع في الساعات الأولى من أمس الأربعاء، داخل محطة وقود، موضحًا أن المهربين كانوا ينقلون المنتجات البترولية من الناقلة إلى حوالي 1000 علبة بلاستيكية.

وقال شاهد عيان آخر: إنه أحصى 7 جثث متفحمة فقدت ملامحها بسبب النيران، مشيرًا إلى أنه من بين الضحايا شقيقان يحظيان بشهرة في قطاع البترول في موبي.

إصابات وحروق متعددة:

كما أكد الأمين العام التنفيذي لوكالة الطوارئ بالولاية، محمد سليمان، وقوع الحادث، لكنه أشار إلى أن عدد القتلى هم 3، بينما آخران مصابان بحروق متعددة.

ولفت المسؤول إلى أن الحريق دمر العديد من المباني، داعيًا تجار المواد البترولية إلى تجنب العمل في الساعات غير الاعتيادية.