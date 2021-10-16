قالت وزارة الصحة والسكان المصرية: إنه خلال الفترة المقبلة، سيتم إعطاء كل من تخطى سنة على تلقيه لقاح كورونا، جرعة ثالثة من أي لقاح، وليس شرطًا أن يكون نفس اللقاح الذي تلقاه في البداية.

تنشيط الجهاز المناعي:

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد: إن “لقاحات كورونا متوفرة في مصر بالكميات المطلوبة، وهناك خطة للتوسع في مراكز اللقاحات بالجمهورية”، مضيفًا أن الجرعة الثالثة لمن تم تطعيمهم مهمة لتنشيط الجهاز المناعي للجسم لمواصلة القدرة على مواجهة الفيروس، وفقًا لـ”اليوم السابع”.

أعراض الموجة الرابعة:

وتابع مجاهد أن “أعراض الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة، ومنها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من يومين، وكحة بها إفرازات، وصداع مستمر”.