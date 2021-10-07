أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

مصر تدين عدوان ميليشيا الحوثي

وأكد بيان لوزارة الخارجية اليوم، دعم القاهرة ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة مواصلة الميليشيا الحوثية هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

مساندة المملكة

وجددت مصر التأكيد على مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.