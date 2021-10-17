أعلنت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، تمام جاهزية منظومة الخدمات المقدمة للقاصدات على مدار الساعة، وذلك باستعداد كامل القوى البشرية بالوكالة تزامنًا مع رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام.

كما أكدت “العبود” حرص جميع الوكالات والوكالات المساعدة والإدارات الميدانية والإدارية ووحداتهن التابعة لهن على البدء الفعلي بتقديم أرقى وأجود الخدمات لقاصدات وزائرات البيت الحرام.

الارتقاء بكافة الخدمات

المسجد الحرام واختمت “العبود” مثمنة للتوجيهات الحكيمة من لدن معالي الرئيس العام لشؤونوالمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- في ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة (2030) الرامية إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المصليات النسائية والأروقة النسائية والساحات والمرافق الخارجية التابعة لها في أتم الاستعداد والكفاءة لاستقبال القاصدات على جميع الأصعدة.