دعا موسم الرياض لزيارة المطاعم والمقاهي العالمية في منطقة المربع والاستمتاع بأرقى الخدمات.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “مطاعم راقية من كل أنحاء العالم لأول مرة في المملكة، في منطقة المربع .. عيش تجربة استثنائية ما تتكرر

وتخيل أكثر في موسم الرياض”.

مطاعم راقية من كل أنحاء العالم لأول مرة في المملكة

في منطقة #المربع .. عيش تجربة استثنائية ما تتكرر

وتخيل أكثر في #موسم_الرياض ❤️pic.twitter.com/XcFDH2d5lP — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 17, 2021

مهرجان ترفيهي عالمي

يذكر أن موسم الرياض، هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.