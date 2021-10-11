تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله للعديد من الانتقادات من قبل جماهير النصر، وذلك بسبب تراجع مستواه الفني إضافة لكثرة خلافاته مع إدارة النادي.

حمدالله تعرض لانتقادات عنيفة

وكان اللاعب المغربي تعرض لانتقادات بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة الاتحاد برعونة شديدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد إن مطالب اللاعب المغربي المستمرة من إدارة النادي بحصوله على إجازات وتحسين بنود عقده، تجعله في أزمة متواصلة وخلافات مع إدارة الفريق وبالتالي يؤثر ذلك على مستواه سلبًا.

اللاعب المغربي ذو قيمة فنية عالية ولكن !

وأكد الحمد على أن مهاجم النصر لاعب ذو قيمة فنية عالية مشيرًا إلى أن تركيزه خارج الملعب يضره ويضر الفريق.

ويستعد نادي النصر حاليًا لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي يوم السبت المقبل، وذلك ضمن مباريات دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وكان حمدالله انضم إلى النصر في عام 2018 قادمًا من صفوف نادي الريان القطري وحقق مع العالمي لقب دوري المحترفين ولقبين في بطولة السوبر السعودي.