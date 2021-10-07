كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، اليوم عن قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفلات الموسيقية ضمن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للنسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، والتي تستضيفها حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر المقبل، وتقام برعاية استراتيجية من “إذاعة ألف ألف”، و”إذاعة ميكس إف إم”.

من يحيي حفلات سباقات الفورمولا ؟

وأعلن الاتحاد أن النجوم العالميين جاستن بيبر وآيساب روكي ودافيد غيتا، سيلتقون جمهورهم في ختام برنامج الحفلات المصاحب لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 عقب السباق الرئيسي مساء يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل، فيما سيحيي نجم الغناء الحائز على العديد من الجوائز وكاتب الأغاني والراقص جيسون ديرولو، ومنسق الموسيقى العالمي تييستو، في إحياء حفل موسيقي استثنائي بعد الحصة التأهيلية مساء يوم السبت 4 ديسمبر.

ومن المقرر أن تقام 3 حفلات ضخمة على مدار أيام السباق الثلاثة، وتقام هذه الحفلات المرصعة بالنجوم على المنصة الرئيسية في قلب منطقة المشجعين لحلبة كورنيش جدة، أحدث وأطول وأسرع حلبة شوارع للفورمولا1، وذلك بعد أول حصة تأهيلية وأول سباق فورمولا1 على الإطلاق في جدة يومي السبت والأحد، وسيكون الدخول إلى الحفلات الموسيقية مجانيًا لجميع حاملي التذاكر.

وتزامنًا مع هذا الإعلان، كشف المنظمون عن طرح تذاكر اليوم الواحد للجماهير، إلى جانب باقات الثلاثة أيام، وذلك لإتاحة المجال أمام الجميع لعيش تجربة ترفيهية ورياضية لا تنسى، ولمزيد من المعلومات حول كيفية شراء تذكرتك، يرجى الضغط على هذا الرابط.

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن سعادته بتأكيد قائمة المشاركين من أبرز نجوم الموسيقى والغناء العالميين في حفلتي السبت والأحد، مشيرًا سموه أن مشاركتهم تشكل إضافة كبيرة تعطي الحدث زخمًا مميزًا، نظرًا لشعبيتهم وجماهيريتهم الكبيرة في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا سموه أن جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، ستشكل الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة، الأمر الذي يدعو إلى تقديم عروض موسيقية وترفيهية لم يسبق لها مثيل في السعودية، مشددًا سموه ثقته التامة بتحقيق هذا الهدف، انطلاقًا من تأكيد أبرز نجوم العالم جاستن بيبر وآيساب روكي ودافيد غيتا للحفل الختامي للبطولة، وذلك بعد يوم واحد من الحفل الضخم الذي يحيه جيسون ديرولو وتييستو.

وقال سموّه: “يتمتع هؤلاء النجوم بموهبة وتأثير كبير في عالم الموسيقى، ونتطلع لرؤيتهما في هذه الحفلات المباشرة على مسرحنا الرئيسي خلال شهر ديسمبر المقبل، ونقل كل الحماس والإثارة من مضمار السباق إلى المسرح بعد يوم حافل من المنافسات على الحلبة، ومنح الجمهور تجربة ترفيهية لا تنسى، وفرصة فريدة للاحتفال بقدوم سباقات الفورمولا 1 إلى السعودية”.

واختتم سموه: “أدعو الجميع إلى حجز تذاكر السباق مبكرًا لضمان الاستمتاع بالحدث الترفيهي الأكبر على الإطلاق، ومشاهدة أبرز النجوم العالميين وهي تتلألأ في سماء عروس البحر الأحمر، جدة”.

وسيتمتع حاملو تذاكر السباق بقمة رياضة السيارات وأقوى الحفلات الموسيقية لأكبر الفنانين في عالم الموسيقى، كما سيتمكنون أيضًا من مشاهدة سلسلة الفورمولا 2 الشهيرة، والتي تعرف بأنها أرض خصبة لنجوم وأبطال الفورمولا 1. وعلاوة على ذلك، ستنطلق سلسلة من الأنشطة الترفيهية التفاعلية في الحلبة على مدار الأيام الثلاثة لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2021، كل ذلك بسعر تذكرة واحدة فقط.

وبذلك، سيحظى الحاضرون في الحلبة بتجربة فريدة لبرنامج رياضي وترفيهي متكامل وشامل، بدءًا من يوم الجمعة 3 ديسمبر وحتى الأحد 5 ديسمبر، في حلبة كورنيش جدة.

جيسون ديرولو

رسّخ جيسون ديرولو اسمه كواحد من أفضل النجوم في عالم موسيقى البوب، بأسلوبه العصري وبأغانيه السباقة والتي تناسب جميع الأذواق والأعمار. اقتحم ديرولو ساحة الغناء العالمية بأغنية “واتشا ساي” والتي حازت خمس جوائز بلاتينية، وحقق مبيعات تخطت حاجز الـ 200 مليون نسخة حول العالم، ليصدر بعدها المغني وكاتب الأغاني سلسلة من الأغاني الشهيرة مع أشهر الأسماء في الوسط الموسيقي، مثل أسطورة الموسيقى ستيفي وندر.

وبزغ نجم ديرولو كأحد أبرز المؤثرين على منصة مشاركة الفيديوهات “تيك توك”، ليحتل بحسابه المرتبة الـ 11 على التطبيق، والمركز الرابع كأكثر الرجال متابعةً. ويستمر ديرولو بالتوسع في قاعدته الجماهيرية في أرجاء جديدة حول العالم خاصةً بعد تعاونه مع شركة “زد2 كوميكس” لإطلاق روايته الكرتونية الخاصة. وبعد توقيعه مع عملاق الموسيقى “أتلانتيك ريكورد” مطلع عام 2021، يدخل ديرولو حقبةً جديدة للاستمرار بتطوير أعماله الفنية، ليبرهن على قوته وقدرته على البقاء في طليعة الوسط الفني فيما يقدّم أحدث وأجمل أغاني البوب.

وينصب تركيز ديرولو حاليًا في العمل على إنتاج ألبومه الغنائي الخامس، بعد أن قدّم مؤخرًا سلسلة من الأغاني، بما فيها أغنية “لايفستايل” بالتعاون مع آدام ليفين، و”تيك يو دانسينغ” وهي أغنية رومانسية أصدرها خلال فترة تفشي جائحة كوفيد19، وحظيت بأكثر من نصف مليون مشاهدة على “تيك توك”، وأغنية “سافاج لوف” الحائزة على جائزتين بلاتينيتين، والتي عمل فيها مع المُنتج جوش 685، والتي حصدت المركز الأول بين 40 أغنية على الراديو، كما دخلت نسختها الريمكس قائمة أفضل 100 أغنية في تصنيف “بيلبود هوت”.

تييستو

ومن لا يعرف نجم الموسيقى العالمي تييستو، الفائز بعدة جوائز غرامي وشهادة بلاتينية. وهو منسق الموسيقى والمُنتج الوحيد الحائز على لقب أفضل “دي جي” على مر العصور، بحسب مجلة “ميكسماغ” البريطانية المتخصصة بالموسيقى، ومنسق الموسيقى الأول في العالم بحسب مجلة “رولينغ ستون” الأميركية وغيرها من الألقاب العالمية الكثيرة.

يحتفل تييستو برحلة صعود باهرة ونجاحات في شتى أنحاء الأرض، مشكلًا علامة فارقة في الموسيقى، وتمكن من خلال أسلوبه المتميّز من تسجيل مبيعات تخطت الـ 36 مليون ألبوم و8 مليار مشاهدة لأعماله الفنية، ويحظى بمتابعة تفوق الـ 30 مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت المجموعة الموسيقية “ذا بيزنس”، التي أطلقها في سبتمبر 2020، أكثر من مليار مشاهدة عبر الإنترنت حتى الآن. كما احتل تييستو مراكز متقدمة كأكثر الأغاني استماعًا يوميًا على تطبيقات “أبل” و”سبوتيفاي”، ووصل إلى الرقم 1 في برامج الموسيقى في أميركا. ودخل تييستو التاريخ بتعاونه من المغنية “كارول جي” في أغنية “دونت بي شاي”، وهي الأغنية الأولى للنجمة “كارول جي” باللغة الإنكليزية، وأول مغنية لاتينية تتعاون مع تييستو.

جاستن بيبر

بعد سلسلة من الأعمال الفنية العالمية الناجحة، أصدر جاستن بيبر مؤخرًا ألبومًا جديدًا تعاون فيه مع نخبة النجوم والأسماء للفنية البارزة، أشهرها أغنية “بيتشس” بالتعاون مع دانيال سيزار وجيفييون، و”هولي” بالتعاون مع مغني الراب “شانس”، و”لونلي” بالتعاون مع بينّي بلانكو، و”أنيون” و”هولد أون”. كما يتضمن الألبوم ظهورًا شرفيًا للنجوم كيد لاروي، ودومينيك فيك، وخالد، وبيم، وبرونا بوي، وليل أوزي فيرت، وجايدن، وكوافو + مور.

ويعيد ألبوم “جاستس” التأكيد على تألق بيبر وتميّزه في عالم الاستعراض على خشبة المسارح بعد عودته المدوّية في حفل بُث مباشرة على الهواء في رأس السنة في نيويورك، إضافة إلى أدائه الاستثنائي في حفل على تطبيق تيك توك “جورنالز لايف”، وعلى سبوتيفاي، وتشكيلة أغانيه الحائزة على عدة جوائز لبرامج الأطفال على قناة نيكلوديون والكثير من الحفلات الموسيقية الرائعة التي أدى فيها جاستن أداءً باهرًا ولا مثيل له. كما سجّل بيبر ظهوره مرتين كضيف موسيقي في برنامج استضافة النجوم الأميركي الشهير “ساترداي نايت لايف”، وقدّم عرضًا موسيقيًا في حفل توزيع الجوائز الموسيقية في أميركا “ذا أميركا مويزك أووردس” وبيبول تشويس أووردس” والكثير غيرهم.

ويستمر جاستن بيبر بتصدر القوائم الفنية كأبرز المغنين حول العالم مع أكثر من 86 مليار مشاهدة لأعانيه وأكثر من 78 مليون ألبوم تم بيعهم حول العالم، كما يتربع على عرش قائمة الفنانين على سبوتيفاي مع أكثر من 75 مليون شخص يستمعون إلى أغانيه شهريًا.

آيساب روكي

أما آيساب روكي، فكان قد تعاون مع زميليه في تأدية أغاني الراب دريك ومجلة ذا فيدار، قبل أن يُطلق مشروعه الخاص ليُصبح أحد أبرز النجوم في عالم الموسيقى في العقد الثاني من الألفية الجديدة. ولم يقف آيساب روكي عند هذا الحد، فأطلق ألبومه “لونغ.ليف.آيساب عام 2013 وتبعه بألبوم آخر “لونغ.لاست.آيساب” في 2015. وكانت نتيجة هذه الألبومات بعض أشهر الأغاني في هذه الحقبة وترشح بعضها لنيل جوائز غرامي، إضافة إلى سبعة أغاني نالت جوائز “بلاتينوم” أو “مالتي بلاتينوم”.

وخلال العامين الماضيين، تم اختيار آيساب روكي ليكون إلى جانب مغنين عالميين في تأدية الأغاني، ومنهم سيلينا غوميز في أغنية “غود فور يو”، والمغني جي إيزي في أغنية “نو ليميت”، ونالت كلتا الأغنيتان نجاحًا لافتًا ودخلتا قوائم أفضل 10 أغاني بوب في العالم. كما شارك أيسبا روكي في أغاني عديدة مثل “وير إيز ذا لوف” لفرقة ذا بلاك آيد بيز.

وفي عام 2018، وبعد ظهوره في أغنية “أنكل درو”، عاد روكي لتقديم ألبومه الخاص الثالث “تيستينغ”، الذي اقتحم به قائمة أشهر 200 أغنية محتلًا المركز الرابع، وتضمن الألبوم أغنيتا “آيساب فوريفر” و”بريز ذا لورد” بالتعاون مه موبي وسكيبتا، لتصبحان سابع وثامن الأغنيات التي تنالان شهادةً بلاتينية في رصيد آيساب روكي. كما سجّل عدة أغاني بالتعاون مع نجوم عالميين في الأعوام الماضية.

دافيد غيتا

يعود دافيد غيتا إلى المسارح بعد أن أحيى سلسلة من الحفلات عبر البث المباشر خلال عام 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، وتمكن خلالها من جمع أكثر من 1.7 مليون دولار لمكافحة الفيروس، كما دخل غينيس للأرقام القياسية كأكثر منسق موسيقى تتم مشاهدة حفلة له على “فيس بوك”. وتابع العروض التي قدّمها إلى ميامي ونيويورك ومتحف اللوفر في باريس أكثر 75 مليون مشاهد. كما فاز العام الماضي بجائزة أفضل منسق موسيقى بتحقيقه المركز الأول في الاستطلاع الذي تُجريه مجلة “دي جي ماغ”، للمرة الثانية، بعد أن حقق ذلك للمرة الأولى عام 2011.

وكانت نجاحات غيتا لافتة خلال عقد من الزمن، وسجّلت أعماله بيع أكثر من 50 مليون نسخة، فيما تخطى عدد المشاهدات عتبة الـ 10 مليارات.

وبذلك بقي دافيد غيتا لفترة تفوق الـ 20 عامًا ضمن دائرة أبرز منسقي الموسيقى العالميين، وبالتأكيد يعرف جيدًا كيف سيُلهب حماس الجماهير عندما يؤدي على المسرح في جدة في ديسمبر المقبل.

وستُقام الحفلات الموسيقية على المنصة الرئيسية في قلب منطقة المشجعين لحلبة كورنيش جدة، بعد انتهاء الحصة التأهيلية على أسرع وأطول حلبة شوارع في البطولة، وسيكون الدخول إلى الحفلات الموسيقية مجانيًا لجميع حاملي التذاكر.

وسيتمتع حاملو التذاكر برؤية أسرع سيارات العالم ونخبة سائقي الفئة الأولى في عالم رياضة المحركات، وهم يختبرون الدوران الأول حول حلبة كورنيش جدة خلال اليوم، إضافة إلى أقوى المنافسات في بطولة الفورمولا 2 التي تقدّم نخبة السائقين الساعين للارتقاء بطموحاتهم ليكونوا أبطال الفورمولا 1 المستقبليين.

وتُصاحب هذه الفعاليات على أرض الحلبة خلال الأيام الثلاثة، العديد من الأنشطة الترفيهية والموسيقية العالمية خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وكل ذلك بتذكرة واحدة فقط.

وبذلك، سيحظى الحاضرون في الحلبة بتجربة فريدة لبرنامج رياضي وترفيهي متكامل وشامل، بدءًا من يوم الجمعة 3 ديسمبر وحتى الأحد 5 ديسمبر، في حلبة كورنيش جدة.