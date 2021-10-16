في الوقت الذي خرج فيه آلاف السودانيين اليوم السبت، في مظاهرة أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة باستقالة الحكومة، أكدت أمريكا أنها تدعم المرحلة الانتقالية في السودان بشكل كامل.

مطالب المتظاهرين في السودان

ويطالب المتظاهرون في السودان باسترداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية فيما قررت السلطات الرسمية، إغلاق الطرق المؤدية إلى مجلس الوزراء تخوفاً من اعتصام تنظمه القوى المعارضة للحكومة.

أمريكا تدعم العملية الانتقالية

ومن جانبها جددت الولايات دعمها لعملية الانتقال المدني في البلاد وأكدت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان لها اليوم السبت، دعم واشنطن للانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل كما أشارت إلى دعمها عمل المؤسسات الانتقالية، والبدء في التحضير للانتخابات.

يذكر أن رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، كان قد شدد في خطاب له أمس الجمعة على ضرورة البدء في الإعداد للانتخابات فورا ودون تأخير.

كما أكد على أن الأزمة السياسية الحالية هي “أخطر أزمة تهدد الانتقال.. والبلاد كلها”، لافتا إلى ضرورة “الوقف الفوري للتصعيد من قبل كل الأطراف”.

كذلك أوضح أن الحكومة تسعى إلى توافق بين معسكر الانتقال الديمقراطي لتحقيق أهداف الثورة، معلناً وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لحل الخلاف.