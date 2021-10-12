‏أكد السفير تميم بن ماجد الدوسري، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، أن الخارجية تعمل على تطوير الجانب التقني والرقمي خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن المملكة حققت مراكز متقدمة في هذا الشأن.

التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين..

السفير/ تميم بن ماجد الدوسري – وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية: نستهدف أن يكون التطبيق مُفعل في كل دول العالم خلال وقت قصير جدا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/I4NsReYvaT — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 12, 2021

تحول رقمي:

وتابع الدوسري، في حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التحول الرقمي سهل الكثير من الأمور على المعتمرين والحجاج، سواء من خلال تسجيل التأشيرات أو الخصائص الحيوية وغير ذلك من الخطوات المطلوبة.

مرحلة أولى للتطبيق:

ولفت إلى أن التطبيق في مرحلته الأولى مُتاح لتأشيرات العمرة لمواطنين خمس دول؛ هي الكويت وتونس وماليزيا وبنجلاديش وبريطانيا.