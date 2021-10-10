استضاف معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية، عبر فعاليةِ “حديث الكتاب”، الرسام والمصمم وفنان الرسم التوضيحي الإسباني “فرانسيسكو خاڤيير أولڤا”، الفائز بجائزة ألتازور الوطنية في الفنون لفئة التصميم وفن الرسم التوضيحي.

أهمية الرسم التوضيحي

وخلال اللقاء الثقافي الذي أدارته المديرة التنفيذية لمنصة تراجم، الدكتورة بدور جان، تحدث فرانسيسكو خاڤيير أولڤا، عن فن الرسم التوضيحي بإلهامٍ، وآلية تحويل الأوراق البيضاء إلى رسومٍ تنبض بالحياة، وكيفية استدامة الإلهام من أحداث الحياة اليومية وصورها التي ترسخت عبر الزمن، مؤكدًا أن فن الرسم التوضيحي أصبح دارجًا وهو محل اهتمام فئاتٍ كثيرةٍ من الأشخاص في مختلف المجتمعات.

وخلال اللقاء، قدّم فرانسيسكو خاڤيير توصيةً للمبتدئين في المجال بأهمية استثمار شبكات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات التقنية المختلفة في عرض أعمالهم؛ لتوسيع رقعة انتشارها.

رسالة للجمهور

وقال فرانسيسكو: “تكمن رسالة الفنان الذي يريد إيصالها للجمهور، في أن الرسوم التوضيحية فنٌ ينبض بالحياة، ويعكس الوقائع التي نعيشها بكل أحداثها، ومن أجمل الرسائل التي طبقتها في حياتي عدم الرسم بعد السادسة مساء؛ لمنح الخيال والأفكار استراحةً من الجهد الذهني والتخيل”، مشددًا على أهمية أن تكون الإضاءة حول الفنان ثابتةً في جميع مراحل العمل حتى الانتهاء منه دون انقطاعٍ أو تداخلٍ مع عمل آخر.

يذكر أن فنان الرسم التوضيحي فرانسيسكو خاڤيير أولڤا، قد امتدت مسيرته المهنية لخمسة وعشرين عامًا، وكانت البداية من أصعب مراحل حياته، حيث كان يضطر إلى حمل أعماله الفنية ويطرق جميع الأبواب لإقناع الناس بأهميتها.