يشهد “معرض القهوة والضيافة ” حضوراً مميزاً من أهالي المدينة المنورة وزوارها والذي انطلقت فعالياته يالمدينة المنورة في دورته الثانية والذي يستمر ستة أيام بحضور الخبراء والمختصين والمنتجين العالميين في مجال القهوة والضيافة وبمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية وذلك بجوار حديقة القصواء بحي الهجرة بالمدينة المنورة.

وينظم المعرض 13 فعالية تضم 7 ورش عمل في مجال عمل الباريستا يقدمها مختصين وخبراء في مجال القهوة و الضيافة، والعديد من الجلسات الحوارية بين رواد أعمال القهوة، وبطولة اللاتيه آرت .

ويتيح المعرض الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء برؤساء الشركات العاملة في هذا المجال، واستعراض أحدث الابتكارات والمعدات والمنتجات والخدمات والأجهزة الخاصة بإعداد المنتجات ذات العلاقة إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والترويج للعلامات التجارية .

ويطرح المشاركون بحضور رواد الأعمال والمستثمرين آخر التوجهات التجارية والفرص الاستثمارية والتطورات .

ويستهدف المعرض منتجات القهوة والضيافة والمعدات والآلات المختصة والتغليف والتعبئة والقهوة المختصة والمحامص والمنتجات الخام وأدوات الضيافة والزينة والمقاهي وتجهيزاتها والمشروبات الساخنة والباردة والمخابز والمعجنات والحلويات والتمور والفنادق وصالات الأفراح ومقدمي الضيافة للحفلات الخارجية .

