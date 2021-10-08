تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم بنت فيصل آل سعود أطلق نادي فليج الرياضي معرض “دار سلمان” للفن التشكيلي في واحة العقيلات بمشاركة الفنانين التشكيليين من محافظة حفر الباطن.

عملاقة الفن التشكيلي

وبينت مشرف عام ورئيس إدارة نادي فليج للفنون والثقافة الفنانة التشكيلية العنود المقبل، أن هذه الفعالية تعتبر الأولى للنادي بعد أن بدأت افتراضيًا في وقت سابق وشارك فيها عدد كبير من عمالقة الفن التشكيلي من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج والوطن العربي، وكان الهدف منها الإثبات للعالم عبر الرسم أنه ليس السعودي فقط من يحب المملكة.

معرض دار سلمان

وأضافت المقبل: بعد الانتهاء من المعرض الافتراضي أتت فكرة تحويل معرض “دار سلمان” إلى واقعي وتم جمع مشاركات الفنانين من أبناء حفر الباطن، كما تم استقبال الفنانين غير المشاركين في المعرض الافتراضي لعرض أعمالهم في المعرض الذي سيستمر لمدة 4 أيام.