كرم معهد العالم العربي في باريس أمير منطقة مكة، خالد الفيصل؛ نظير جهوده وإسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لأكثر من 5 عقود.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مجموعة من الصور وثقت من خلالها مراسم تكريم أمير منطقة مكة المكرمة في باريس.