كرم معهد العالم العربي في باريس أمير منطقة مكة، خالد الفيصل؛ نظير جهوده وإسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لأكثر من 5 عقود.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مجموعة من الصور وثقت من خلالها مراسم تكريم أمير منطقة مكة المكرمة في باريس.
كرم معهد العالم العربي في باريس أمير منطقة مكة، خالد الفيصل؛ نظير جهوده وإسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لأكثر من 5 عقود.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مجموعة من الصور وثقت من خلالها مراسم تكريم أمير منطقة مكة المكرمة في باريس.
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