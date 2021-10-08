جذب النجم فراس البريكان الأنظار إليه خلال مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، لتتساءل الجماهير عن إمكانية عودته إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

عقد فراس البريكان مع الفتح نهائي

وكان فراس البريكان صاحب الـ21 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، قادمًا من النصر، وطالبت الجماهير بإنهاء إعارته وعودته إلى العالمي مجددًا.

وقال الإعلامي فهد السميّح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لم أكن أتوقع أن انتقال المهاجم الشاب فراس البريكان من النصر للفتح انتقال نهائي لا سيما أن فراس لم يتجاوز عمره (21 سنة)”.

وتابع السميّح حديثه قائلًا: “وتدرج في المنتخبات بل أنه مثل المنتخب الأول وعمره لم يتجاوز (19 سنة) ويلعب في مركز يعاني من شح المواهب.. أعتقد أن الإعارة لمدة موسم ومن ثم تقييمه كان خيارًا أفضل”.

المنتخب السعودي يتألق في التصفيات

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز الأخضر بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الصيني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.