لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، اليوم، في زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسية السياحية، وبلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت الوكالة المكلفة بإدارة الكوارث الإندونيسية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات شمال شرق مدينة بنجار واناساري.

أضرار وضحايا الزلزال:

وأضاف أن الزلزال نتج عنه مقتل شخصين، جراء انهيار أرضي دفن منزلهما في منطقة بانجلي، مشيرًا إلى أن شخصا ثالثًا قتل في مدينة كارانجاسيم الساحلية، وإصابة سبعة أشخاص بإصابات خطرة.

الجدير بالذكر أن إندونيسيا تشهد باستمرار زلازل أو ثورات بركانية؛ لوقوعها فوق “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.