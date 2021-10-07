أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ؛ حيث حققت مع 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنًا ومقيمًا.

موقوفون:

وقال الهيئة في بيان لها عبر موقع تويتر: إن الموقوفين منهم موظفون بوزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والبيئة، ومكافحة الفساد، والزكاة).

رشوة واستغلال نفوذ:

ولفتت إلى أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.