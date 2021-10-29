تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي، أعمال مكافحة الحشرات والبعوض وآفات الصحة العامة بمواقع متفرِّقة في مكة المكرمة، وذلك في إطار جهود الأمانة الرامية لتحسين مستوى الإصحاح البيئي والارتقاء بالخدمات، والقضاء على أماكن توالد البعوض والحشرات والقوارض.

رصد واستكشاف:

وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد واستكشاف أكثر من 12 ألف موقعاً بالعاصمة المقدسة خلال الفترة من 1-10-2021م حتى 26-10-2021م، ورش المواقع بالمبيدات المناسبة من خِلال فرق عمل متخصصة وأجهزة حديثة وفعالة وسيارات تحمل أجهزة رش ضبابي، وسائل، ورذاذ، إضافةً إلى سيارات تحمل الطعوم السامة للحشرات واليرقات.

مبانٍ ومواقع مهجورة:

وأشارت الأمانة إلى استهداف جميع الأحياء السكنية والشوارع والميادين بمكة المكرمة، حيث تم تغطية 944 مبنىً تحت الإنشاء، و185 موقعاً مهجوراً، و11297 حاوية نفايات، و212 منهلاً لتصريف المياه، إضافةً إلى 6 مسالخ، مؤكدةً تعزيز عمليات المسح الميداني والمتابعة المستمرة للبلاغات ومعالجة الملاحظات أولاً بأول وتنفيذ مختلف الخدمات البلدية.