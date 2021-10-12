تتجه الأنظار إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة السعودية والصين ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

مباراة السعودية والصين اليوم

وتُقام مباراة السعودية والصين اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل مباراة اليوم، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المونديالية، إلا أنه فوزه أو تعادله مع الصين يمنحه الانفراد بالصدارة، وذلك بعد خسارة أستراليا أمام اليابان اليوم.

ملعب الجوهرة يُطمئن جماهير الأخضر

ويُعد ملعب الجوهرة بمثابة الفأل الحسن للأخضر، حيث إن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لم يخسر منذ افتتاح الاستاد عام 2014، ما يُطمئن الجماهير قبل مباراة اليوم، التي تطمح في استمرار تألقه وتحقيق الفوز اليوم.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 8 مباريات على ملعب الجوهرة المشعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، 7 منها في تصفيات مونديال روسيا، بالإضافة إلى مواجهة وحيدة في التصفيات الحالية ضد اليابان.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 7 مرات، مرتين أمام اليابان ومثلهما ضد الإمارات، بالإضافة إلى الفوز مرة واحدة على كل من تيمور الشرقية، ماليزيا والعراق، وتعادل مرة واحدة أمام أستراليا بنتيجة 2/2.