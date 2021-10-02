وجه ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، بالسير في إجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بـ”إطالة اللسان”.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” فإن ملك الأردن وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان خلافًا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بالقضايا التي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

قانون العقوبات:

وتقضي المادة المذكورة من قانون العقوبات في الأردن بالحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من “ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك”.

وينطبق القانون أيضًا على ما يمس “ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة”، أو من “أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال”.

وتطبق عقوبات المادة 195 “إذا كان ما ورد فيها موجهًا ضد الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة”.