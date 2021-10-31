استُبعد نادي الاتحاد رسميًا من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بسبب عدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

المشاركون الـ4 من السعودية بـ دوري الأبطال

وكان الاستئناف الذي تقدم به نادي الاتحاد لـ نيل الرخصة الآسيوية قد رُفض، ليتم اعتماد مشاركة كل من الهلال والفيصلي والشباب والتعاون في دوري الأبطال العام المقبل.

ويشارك الهلال بصفته بطل الدوري السعودي موسم 2020/2021، والشباب وصيفًا له، والفيصلي بطل كأس الملك موسم 2020/2021 والتعاون صاحب المركز الرابع وبديلًا عن نادي الاتحاد المُستبعد بسبب عدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

الهلال يخوض نهائي أبطال آسيا في الرياض

يذكر أن الهلال سيواجه فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري الأبطال نسخة العام الحالي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر المقبل، في لقاء سوف يُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.