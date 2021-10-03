واصل الأخضر الأولمبي، بقيادة مدربه سعد الشهري، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، في إطار استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر الأولمبي يواصل الاستعداد:

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي النهضة، بدأت بتطبيقهم لتمرين على التمرير، أعقبه مران تكتيكي على البناء من الخلف بهدف هجومي، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة لتطبيق الهدف الفني.

ومن المقرر أن يواصل الأخضر الأولمبي، مساء يوم غدٍ الاثنين، تدريباته على ملعب نادي النهضة، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب سوريا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة؛ والتي تضم إلى جانبهما منتخب البحرين.

بطولة غرب آسيا:

على الجانب الآخر، عقد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا تنسيقيًّا بحضور مديري المنتخبات المشاركة، نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية.

وتم اعتماد الطقم الأبيض خلال مباراتي الأخضر ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة غرب آسيا 2021، التي ستنطلق خلال الفترة من 4 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري في مدينتي الدمام والخبر.