اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة الأخضر أمام الصين المرتقبة.

وزير الرياضة والمسحل يحفزان الأخضر:

وتواجد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في مران الأخضر اليوم، بصحبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد، إبراهيم القاسم.

والتقى وزير الرياضة باللاعبين بعد نهاية المران، حيث أكد على أهمية المباراة وقوة المنتخب المنافس، وأكد على ثقته بهم في تحقيق الهدف وقدرتهم على تجاوز مباراة الغد بالنقاط كاملة، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز.

وفي السياق ذاته، قدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة، على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير المتواصل الذي يحظى به المنتخب السعودي، ما ساهم في تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات الماضية.

المنتخب السعودي يُنهي استعداداته:

وعلى الصعيد الميداني، أجرى الأخضر اليوم حصة تدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يختتم رينارد الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد الصين، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.