تقدم منتخب السعودية الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر أكتوبر، الذي أُعلن عنه، اليوم الخميس.

منتخب السعودية يتقدم

وصعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم 7 مراكز في تصنيف فيفا الجديد، ليحتل المركز رقم 49 عالميًا، والسادس على الصعيدين العربي والآسيوي بعدما وصل رصيده إلى 1432 نقطة.

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد احتل المركز الـ56 عالميًا في تصنيف فيفا الشهر الماضي، إلا أنه تألق بشكل لافت مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد في تصفيات كأس العالم 2022، ليحقق مركز استثنائي في تصنيف أكتوبر.

وجاء ترتيب المنتخبات الأوائل على الصعيد الآسيوي كالتالي؛ إيران في الصدارة، ثم اليابان، يليه منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، وحلت كوريا الجنوبية رابعة، ثم قطر في المركز الخامس.

الأخضر ينفرد بصدارة مجموعته

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسط تألق لافت من اللاعبين.

وينفرد الأخضر بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعدما خسر بهدفين مقابل هدف أمام اليابان.