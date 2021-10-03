وصلت بعثة منتخب اليابان الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة صباح اليوم الأحد، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” صورًا من وصول بعثة منتخب الساموراي إلى جدة استعدادًا لمواجهة الأخضر.

موعد مباراة الأخضر أمام منتخب اليابان

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره الياباني يوم 7 أكتوبر في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ثم يواجه الأخضر يوم 12 أكتوبر منتخب الصين بالجولة الرابعة من التصفيات.

الأخضر يدشن معسكره أمس

وكان الأخضر دشن بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد معسكره أمس السبت في جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخبي اليابان والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وبدأت فترة التوقف الدولي في السعودية من أمس وحتى يوم 15 أكتوبر الجاري، حيث ستتوقف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 13 يومًا بسبب مباراتي المنتخب السعودي في تصفيات المونديال.