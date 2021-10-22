أعلنت جمعية التسويق تنظيمها منتدى التسويق في نسخته الرابعة خلال الفترة من 24-25 أكتوبر الحالي في مدينة الرياض، إذْ يُعدّ أهم وأكبر الفعاليات التسويقية في المملكة.

إثراء المحتوى التسويقي:

ويهدف منتدى التسويق منذ تأسيسه إلى إثراء المحتوى التسويقي والإسهام المباشر في تطويره وتنميته، سعياً من الجمعية في جعله رائدًا للقطاع محليًا وإقليميًا لضمان إبراز الطاقات السعودية المميزة مع تسليط الضوء على الحراك التسويقي المميز في البلاد الذي يعد الأكثر تميزًا في المحيط العربي والإقليمي.

وسيتضمن برنامج المنتدى 12 جلسة متنوعة تغطي كثيرا من الموضوعات البارزة والمهمّة في الكثير من القطاعات الحيوية، ليعكس أبرز التجارب التسويقية، ويسلط الضوء على أهم التحديات والمستجدات في السوق المحلي والإقليمي وأثرها على أداء السوق السعودي.

تحدي للمتسوقين:

وأكدت الجمعية تميز هذه النسخة بإطلاقها تحديا للمسوقين، حيث يناقش تحديات التسعير التي تواجه المطاعم والمقاهي الصغيرة في المملكة من خلال استعراض حالات دراسية حقيقية بمشاركة طلاب وطالبات تخصص التسويق في المملكة وبعض المطاعم والمقاهي الناشئة التي تواجه تحديات في تبني إستراتيجيات تسعير مناسبة تمكنهم من الاستمرار والمنافسة.

كما ستشهد هذه النسخة إطلاق بعض المبادرات الشبابية التسويقية وتوقيع بعض الاتفاقيات والشراكات فيما بين جمعية التسويق وعدد من الجهات، لاستكمال دور الجمعية من خلال فعالياته الرئيسية كمحفز للقطاع التسويقي وللنمو وتعزيز دور المسوقين السعوديين.

وستكون النسخة الرابعة من منتدى التسويق بشراكة العديد من الجهات والمؤسسات المميزة، ويفخر المنتدى من خلال هذه الشراكات التي يعزز ويقوي من خلالها علاقاته مع الجهات والمؤسسات الداعمة لفعاليات ومبادرات جمعية التسويق من القطاعين الحكومي والخاص لضمان استمرار وتطور ونمو محتوى المنتدى وأثره على قطاع التسويق.