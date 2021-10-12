أعلن سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية وقفت على إحدى المنشآت بعد نشرها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف.

وأضاف أنه بعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة بناءً على الفقرة 43 من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، التي تنص على “قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص”.

وتابع “ندعو الجميع إلى الإبلاغ عن هذه المخالفات في إعلانات التوظيف عبر تطبيق معاً للرصد، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911”.