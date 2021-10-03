أطلقت منصة إحسان خدمة تيسرت؛ والتي تُعنى بإعانة المواطنين المعسرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي ممّن صدر فيهم أمر تنفيذ قضائي.

ما هي منصة إحسان ؟

يذكر أن إحسان هي منصّة وطنية للعمل الخيري تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدّمة واستثمار البيانات والذّكاء الاصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها، من خلال الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

أهداف إحسان

وتهدف المنصة إلى ما يلي:

تمكين القطاع غير الربحي والتنموي وتوسيع أثره.

تعزيـز قيـم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفـراد المجتمع.

التكامل مع الجهات الحكومية المختلفـة وتعظيـم نفعهـا.

تفعيـل دور المسـؤولية الاجتماعيـة فـي القطـاع الخاص.

رفع مسـتوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

ويمكن التبرع في المنصة من خلال الرابط https://ehsan.sa/tyassarat