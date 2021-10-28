أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة توصيل التي تشكل المرحلة الثانية من عملية التكامل ورفع مستوى الربط الإلكتروني بين تطبيقات التوصيل والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال منظومة رقمية موحدة تنظم خدمات 40 تطبيقًا مسجلًا لدى الهيئة وتتابع تطبيقها للمعايير والاشتراطات، بهدف تحقيق تنمية السوق وتحسين تجربة المستفيدين.
هدف منصة توصيل
قاعدة بيانات للرصد والتحليل
استكمال مرحلة التكامل
ويأتي ذلك عقب إطلاق المرحلة الأولى من التكامل مع الجهات ذات العلاقة والربط فيما بينها في عام 2020، وضمن جهود الهيئة المتواصلة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستفيدين، عبر الاعتماد على بنية رقمية آمنة ومتكاملة، تسهم في أتمتة الإجراءات، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير منظومة العمل لتحسين الأداء العام لخدمات تطبيقات التوصيل في المملكة التي تعد من أوائل دول العالم في تنظيم وحوكمة هذه الخدمات وفق أسلوب الاقتصاد التشاركي.
إذ سجلت نجاحًا لافتًا في ذلك بتحقيق نمو سوقها وتحقيقه أرقامًا قياسية، وذلك بتجاوز المتوسط الشهري لعدد الطلبات 9.5 ملايين طلب خلال الربع الثاني من عام 2021 مسجلة ارتفاعًا بنسبة 37%، كما ارتفع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال ذات الفترة بنسبة 49% ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135% ليصل إلى 8.3 ملايين عملية.
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