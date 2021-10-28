وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المنصة إلى حوكمةالمسجلة لدى الهيئة بشكل تام، وتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، كما ستكثّف الأدوار الرقابية على عملية تسجيل مندوبي التوصيل، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهم للتحقق من أهليتهم لأداء العمل بما يتواءم مع أنظمة وقوانين الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بتنظيم وإدارة القطاع التجاري في المملكة.

وستسهم منصة توصيل في إنشاء قاعدة بيانات للرصد والمتابعة والتحليل والقياس، حيث جرى الربط مع 7 جهات حكومية و40 جهة من مقدمي خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للمساهمة في الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك عقب إطلاق المرحلة الأولى من التكامل مع الجهات ذات العلاقة والربط فيما بينها في عام 2020، وضمن جهود الهيئة المتواصلة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستفيدين، عبر الاعتماد على بنية رقمية آمنة ومتكاملة، تسهم في أتمتة الإجراءات، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير منظومة العمل لتحسين الأداء العام لخدمات تطبيقات التوصيل في المملكة التي تعد من أوائل دول العالم في تنظيم وحوكمة هذه الخدمات وفق أسلوب الاقتصاد التشاركي.

إذ سجلت نجاحًا لافتًا في ذلك بتحقيق نمو سوقها وتحقيقه أرقامًا قياسية، وذلك بتجاوز المتوسط الشهري لعدد الطلبات 9.5 ملايين طلب خلال الربع الثاني من عام 2021 مسجلة ارتفاعًا بنسبة 37%، كما ارتفع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال ذات الفترة بنسبة 49% ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135% ليصل إلى 8.3 ملايين عملية.