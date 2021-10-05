طالبت منظمة العدل والتنمية للدراسات كافة دول العالم بتأسيس منصات تواصل اجتماعى محلية خاصة بكل دولة لمواجهة هيمنة شركات السوشيال ميديا على العالم والتى تنتهك خصوصية مليارات المستخدمين حول العالم كما انها تبيع بيانات المستخدمين لبعض المنظمات السرية وقد تكون منظمات متطرفة او عنصرية بجانب اسهامها بنشر خطابات الكراهية والعنصرية حول العالم.

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى بضرورة اخضاع شركات السوشيال ميديا لقانون دولى ينظم الية عمل تلك المنصات وياتى ذلك بعد الانقطاع المستمر لخدمات الفيس بوك والانستجرام والواتس اب عبر العالم.

وطالبت المنظمة كافة دول العالم بضرورة تاسيس منصات تواصل اجتماعى محلية وطنية خاصة بكل دولة للتخلص من هيمنة منصات التواصل الاجتماعى على العالم وهى لا تخضع لاى قوانين اميركية او دولية وتنتهك خصوصيات المستخدمين حول العالم.