قال عبدالله فيصل حماد رئيس أكاديمية مهد: إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الأكاديمية حفز مسؤوليها لبذل الكثير من الجهد والشعور بالمسؤولية تجاه مستقبل الرياضة السعودية.

أهم أهداف وإستراتيجية أكاديمية مهد:

وأضاف حماد خلال مؤتمر الأكاديمية الذي كُشف من خلاله عن أهدافها وإستراتيجيتها للمرحلة المقبلة قائلًا: “الأكاديمية تُعنى بتطوير المواهب الرياضية، وإنشائهم على أساس سليم لتحقيق الإنجازات للرياضة السعودية”.

وتابع رئيس الأكاديمية: “تم دعوة 1000 معلم ومعلمة للتربية البدنية مع شركاؤنا في وزارة التعليم للعمل في الأكاديمية، كذلك أُسست برامج تُمكن المعلمين من اكتشاف المواهب في مدرستهم، وتقدمت أكثر من 10000 موهبة رياضية للمنصة”.

جيل لن يكتفي بشرف المشاركة:

وأضاف: “نعدكم بجيل لن يكتفي بشرف المشاركة فقط وأن تكون أرض الأبطال وطنًا للأبطال”.

أما إد جريبر مدير الإستراتيجية في الأكاديمية فقال: “مركز ابتكار مهد أتى ليقود، لا ليتبع .. وكل جهودنا ستتمحور حول جعل مهد مقياسًا للابتكار الرياضي”.

وقال هاشم داغستاني نائب رئيس أكاديمية مهد الرياضية: “نؤمن أن الرياضة لغة تغيير اجتماعي، وثقافي، ونعي جيدًا قيمة الأثر التنموي التي تحدثه الرياضة في كل المجتمعات”.

وفي السياق ذاته، قال جيرارد المدير الفني لألعاب القوى في الأكاديمية: “تركيزنا في المرحلة الأولى على كرة القدم، وكرة اليد، والفنون القتالية وألعاب القوى، والمملكة أرض خصبة لاكتشاف المواهب”.

وعلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قائلًا: “جيل رياضي يُصنع وأرض خصبة لاكتشاف المواهب وصناعة نجوم المستقبل وتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات بدعم واهتمام قيادة وطننا الغالي”.