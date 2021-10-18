تتجه أنظار الجماهير، مساء يوم غد الثلاثاء، إلى ملعب مرسول بارك في الرياض لمتابعة ديربي القارة بين النصر والهلال.

ديربي القارة غدًا

ومن المقرر أن يُقام ديربي القارة بين النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة غدًا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية قبل نصف النهائي الآسيوي، في حين استعاد العالمي بريقه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مواجهات حاسمة بين النصر والهلال

ولعب الفريقان العديد من المواجهات الحاسمة قبل ديربي القارة، ففي بطولة كأس الملك، تواجها في نهائي عام 1981، وحسمه النصر بنتيجة 3/1، قبل أن يُكرر العالمي فوزه على الهلال في نهائي 1987.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على النصر في أول نهائي يُقام خارج الرياض، وفاز بثلاثية دون رد على ملعب الفيصل في جدة، قبل أن يتواجها في نهائي كأس الملك على ملعب الجوهرة المشعة عام 2015، وفاز الزعيم بركلات الترجيح.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على النصر بهدفين دون رد في نهائي كأس الملك عام 2020 الذي أُقيمت على استاد الملك فهد.

وتواجها مرتين في نهائيات كأس ولي العهد، فاز الهلال على النصر عام 2013 بركلات الترجيح، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في الموسم التالي، وتجاوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

والتقى النصر والهلال في كأس السوبر السعودي الذي أُقيم في لندن 2015، وفاز الزعيم، وتواجها مجددًا موسم 2015/ 2016، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز بثلاثية دون رد، ما يُحفزهما قبل ديربي القارة المنتظر.