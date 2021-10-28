تُستكمل منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهتين أبرزهما قمة الأهلي ضد الهلال.

مباريات الغد في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره الباطن عند الساعة 6:05 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الغد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفتح والفيصلي، ولكن قررت لجنة المسابقات تأجيلها، بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي في تصفيات كأس آسيا 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الهلال

وتُختتم مباريات الغد في الجولة العاشرة بمواجهة الأهلي ضد الهلال، عند الساعة 7:50 مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ويطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وقبل مباراة الأهلي ضد الهلال، يحتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.