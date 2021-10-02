كشف المهندس حامد، والذي يعمل في ورشة إصلاح سيارات خاصة به، أنه يحقق في المتوسط ربحًا يقدر بحوالي 10 آلاف ريال شهريًّا.

فيديو | مهندس سعودي يعمل في ورشة إصلاح سيارات خاصة به .. والمهندس حامد لـ #برنامج_120: مهنة إصلاح السيارات تحقق صافي ربح 10 آلاف شهريا في الورش الصغيرة#الإخبارية pic.twitter.com/Sk7ApM3M6p — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 2, 2021

دخل جيد:

وأوضح في تصريحات لقناة “الإخبارية”، العمل في هذا المجال يدرّ دخلًا جيدًا على الشباب، وقد يحقق عائدًا يصل إلى 12 ألف ريال، وليس كل يوم مثل الذي قبله؛ الوضع مختلف، ولكن الربح لا يقل أبدًا عن 6 آلاف أو 7 آلاف.

وقال: إن العمل في هذا المجال يدر ربحًا بشكل جيد بالنسبة لورشة صغيرة، حيث إن مهنة إصلاح السيارات تحقق صافي ربح 10 آلاف شهريًّا في الورش.