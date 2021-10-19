أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في مكة المكرمة عن مواعيد القبول والتسجيل ببرنامج الدبلوم في الكليات التقنية والاتصالات والإلكترونيات والسياحة والفندقة (بنين) للفصل الثاني من العام التدريبي ١٤٤٣هـ.

وجاءت مواعيد القبول في الكليات كما يلي:

التسجيل في الكليات التقنية

وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج كليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعدلها، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ على مستوى المملكة.