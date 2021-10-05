كان من الممكن أن يؤدي انهيار خدمات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتسآب” إلى تدمير عالم المشاهير، والذين غالباً ما يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي هذه لنشر كل ما يتعلق بحياتهم.

لذلك عندما بدأ انقطاع هذه المواقع في جميع أنحاء العالم واعتذرت شركة “فيسبوك” عن ذلك لاحقاً، كانت هناك مخاوف من أن الغياب المطول قد يثير جنون بعض المشاهير وهم يحدقون في شاشاتهم بانتظار عودة المواقع إلى الحياة.

ودفع العطل المفاجئ الجميع للتحول إلى منصة “تويتر” كبديل للتواصل مع متابعيهم، فيما رحب الموقع الرسمي بالجميع، وقال في تغريدة: “مرحبا بالجميع حرفيا”، في إشارة إلى الإقبال الكثيف على المنصة في ظل تعطل “فيسبوك”. ورد حساب “واتساب” الرسمي على تغريدة “تويتر” بكلمة: “مرحبا”.

وعلق نجوم مثل ريس ويذرسبون وسنوب دوغ وأديل وحتى دوللي بارتون وآخرين ساخرين من الانقطاع الكارثي في جميع أنحاء العالم، ووصف البعض ما يحصل بالجائحة.

وتساءلت النجمة تامزان أوثويت في تغريدة: “لا انستغرام، لا واتس اب، لا بنزين.. هل يحدث شيء أكبر هنا؟”.

وكانت حسابات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” الرسمية على “تويتر”، قد أكدت في وقت سابق وجود عطل يواجه مستخدمي التطبيقات حول العالم، وقالت “فيسبوك” في تغريدة: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج”، واستمر العطل ساعات قبل عودة الخدمات تدريجياً.