وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مظاهر انطلاق موسم الرياض في نسخته الثانية في البوليفارد.

وأظهر المقطع انطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء العاصمة في بداية انطلاق موسم الرياض أكبر وأضخم فعاليات ترفيهية في المنطقة والعالم.

مسيرة استعراضية الأولى من نوعها:

وانطلقت فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

مجموعة من الفعاليات والعروض:

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، حيث يُنتظر أن تنطلق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض، من مواقع عدة في المدينة، فضلًا عن حفل الفنان العالمي “بيتبول”، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.

مطاعم ومقاهٍ فاخرة ومتاجر عالمية:

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا “بوليفارد رياض سيتي” و”فيا رياض”، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، وهي: “كومبات فيلد”، و”ونتروندرلاند”، و”واجهة الرياض”، و”المربّع”، و”رياض سفاري”، و”العاذرية”، و”أوايسس الرياض”، و”ذا جروفز”، و”نبض الرياض”، و”قرية زمان”، و”شجرة السلام”، و”خلوها”.