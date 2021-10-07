أعلن موسم الرياض عن تنظيم عرض النجوم WWE كراون جول الأسطوري في بوليفارد رياض سيتي يوم 21 أكتوبر.
موعدنا مع نجوم WWE قرب 😍
مستعدين عرض كراون جول الأسطوري في #بوليفارد_رياض_سيتي يوم 21 أكتوبر؟ 🔥
احجز تذكرتك الحين .. ولا تنسى تضيفها لتطبيق توكلنا
https://t.co/5M80HSO5NR#موسم_الرياضpic.twitter.com/tgH4NXBZGU
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 7, 2021
وأضاف موسم الرياض، أنه يمكن حجز التذاكر لحضور العرض الأسطوري من خلال الرابط التالي:
http://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/702/wwe-crown-jewel/
كما أكد موسم الرياض على أهمية إضافة التذكرة على تطبيق توكلنا.
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