أعلن موسم الرياض عن تنظيم عرض النجوم WWE كراون جول الأسطوري في بوليفارد رياض سيتي يوم 21 أكتوبر.

موعدنا مع نجوم WWE قرب 😍

مستعدين عرض كراون جول الأسطوري في #بوليفارد_رياض_سيتي يوم 21 أكتوبر؟ 🔥

احجز تذكرتك الحين .. ولا تنسى تضيفها لتطبيق توكلنا

https://t.co/5M80HSO5NR#موسم_الرياضpic.twitter.com/tgH4NXBZGU — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 7, 2021

وأضاف موسم الرياض، أنه يمكن حجز التذاكر لحضور العرض الأسطوري من خلال الرابط التالي:

http://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/702/wwe-crown-jewel/

كما أكد موسم الرياض على أهمية إضافة التذكرة على تطبيق توكلنا.