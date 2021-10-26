استعرضت قناة السعودية، قضية رشوة وفساد، تورطت فيها إحدى موظفات وزارة التعليم، حيث أوهمت الموظفة مواطنات بقدرتها على توظيفهم من خلال علاقاتها المتشعبة داخل الوزارة، بمقابل 20 ألف ريال.

تبرير الجريمة:

وعرضت القناة تقريرًا مصورًا، يضم مشاهد تمثيلية لأحداث القضية بشكل كامل، حيث بررت الموظفة فعلتها بأنها ليست رشوة، بل هي خدمة مدفوعة تقوم بها، وحين نجحت الموظفة في الحصول على المقابل المالي، استلمت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بلاغًا عن موظفة تستغل وظيفتها في وزارة التعليم لتوظيف مواطنات لقاء رشوة تقدر بـ20 ألف ريال.

تنكر وسقوط:

وبعد التحري مع الجهات ذات الاختصاص وجد المفتشون تحويلًا بنكيًّا بقيمة 20 ألف ريال؛ ما أثار الشكوك بشأن الموظفة، فتوجهت مفتشة عسكرية من الدائرة التي تعمل فيها الموظفة، متنكرة في زي سيدة تبحث عن عمل، فتمكنت المفتشة من ضبط الموظفة بالجرم المشهود، وتم الإيقاع بها.