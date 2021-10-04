أكدت نيويورك تايمز أن موظفي فيسبوك لا يمكنهم الدخول إلى مباني الشركة.

كما قال مسؤول في واتساب لـ NBC الأمريكية: لا شيء يعمل في المبنى سوى البريد الإلكتروني.

البنتاجون يعلق:

من جهته، أكد البنتاجون أنه يبحث في إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي.

تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام:

وأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، الاثنين، بتعطل خدمات منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع داون ديتيكتور، المتخصص في تتبع أعطال المواقع، إلى توقف الخدمة بالمنصات، كما أنه تلقى أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.