سيواجه منتخب السعودية تحت 23 عامًا، غدًا الأحد، نظيره العراقي، وذلك ضمن مباراة دور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم.

توقيت المباراة:

وتُقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة مساءً بتوقيت العراق.

وكان المنتخب السعودي خاض مباريات المجموعة الثالثة ضد منتخبي سوريا والبحرين، وحصد 6 نقاط من الفوز على المنتخبين، أما المنتخب العراقي ففاز على فلسطين والإمارات وتعادل مع منتخب لبنان، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

نتائج مباريات أمس الجمعة:

وكانت أُقيمت أمس الجمعة مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًّا في المملكة.

ونجح المنتخب الفلسطيني في الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة هدف دون رد، بينما فاز المنتخب الأردني على اليمن بنتيجة هدفين لهدف.

أما المنتخب السعودي ففاز على البحرين بثلاثية دون رد، وتعادل منتحب الكويت مع عُمان بهدف لكل فريق، بينما تعادل منتخب لبنان مع العراق بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسيواجه الفائز من مباراة السعودية والعراق، الفائز من مباراة المنتخب الأردني مع منتخب سوريا في الدور النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

11 منتخبًا يُشارك بالبطولة في السعودية:

وتحتضن السعودية، مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا في الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري بمدينتي الدمام والخبر وبمشاركة 11 منتخبًا.

وشهدت قرعة البطولة التي أُقيمت يوم 12 سبتمبر الماضي، وقوع منتخبات الأردن، اليمن، الكويت وعمان في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًّا من منتخبات فلسطين، الإمارات، لبنان والعراق، بينما يأتي المنتخب السعودي على رأس المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي البحرين وسوريا.