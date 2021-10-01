أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد أنه خلال هذا الشهر سيقام مهرجان حفر الباطن للإبل وهو مهرجان ضخم يجري العمل عليه الآن مع فعاليات مصاحبة كبيرة ومتعددة، مضيفًا بأن حفر الباطن مليئة بعشاق الإبل والمزاين.

مهرجان حفر الباطن للإبل مناسبة مهمة

وقال ممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل ICO، عبر حسابه في تويتر: ما هو قادم هو مهرجان ضخم بحول الله هذا الشهر في حفر الباطن، يجري العمل عليه الآن مع فعاليات مصاحبة كبيرة ومتعددة، تليق بحول الله بمحافظة غالية وعزيزة علينا.

وفي تغريدة أخرى قال: محافظة حفر الباطن مليئة بعشاق الإبل والمزاين، وفيها فرص كبيرة وجاذبة لإقامة مهرجانات تهتم بهذا الجانب.

مزاد الإبل في حفر الباطن

يذكر أنه في العام الماضي أقيم مزاد الإبل في حفر الباطن على بعد 30 كيلو مترًا شرق المحافظة والذي يهدف إلى دعم الموروث العربي ولارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية.