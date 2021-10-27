حسم المدير الفني الروماني كوزمين كونترا موقفه من تواجد النجم فهد المولد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة الحزم المقبلة.

فهد المولد يُشارك في التدريبات

وأشار الإعلامي علاء سعيد إلى أن فهد المولد شارك في التدريبات الجماعية مع زملائه، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الحزم، مشددًا على أنه سيُغادر مع الفريق بعد قليل إلى القصيم.

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن فهد المولد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد غضبه من التبديل في مواجهة الشباب الأخيرة، ما تسبب في خصم 35% من راتبه، وخوضه لتدريبات انفرادية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ضيفًا على الحزم غدًا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع العميد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.